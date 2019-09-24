lynaaa » 24 сен 2019, 11:35

О не, я не поклонник подобных ресурсов. Мне больше нравится просто эротику или порно смотреть, а вот так чтобы общатся с самой девушкой нет. Если нужно будет подсказать порносайт тогда пишите.