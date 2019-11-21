Оснащение

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Оснащение

Новое сообщение vivary » 21 ноя 2019, 23:50

Вскоре мы собираемся открыть вторую лабораторию, и нам нужно будет ее оборудовать. Скажите пожалуйста, компания, которая занимается оснащением лаборатории замков ключей в Москве?


vivary
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Сообщения: 43
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Оснащение

Новое сообщение ymka » 21 ноя 2019, 23:50

Многим компаниям, которые оборудуют лабораторию под ключ, найти будет не сложно: вы можете искать контакты в Интернете или спрашивать друзей и знакомых.
ymka
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Re: Оснащение

Новое сообщение Вармолей » 21 ноя 2019, 23:51

У нас уже было две лаборатории, нам нужно было оборудовать вторую лабораторию, мы связались с компанией https://rosakklab.ru/, которая занимается оснащением лаборатории под ключ, мы, конечно, делаем свою работу на высшем уровне. что это настоящие профессионалы своего дела.
Вармолей
Писатель
 
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