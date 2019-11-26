Виза для поездки в Индию

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Виза для поездки в Индию

Новое сообщение Laurent » 26 ноя 2019, 12:35

Хочу поехать отдохнуть и выбрал для себя страну Индию но как оказывается получить туда визу не так уж и просто так что я ищу как можно будет удобным способом ее получить как можно скорее и проще,что можете посоветовать ?


Laurent
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Re: Виза для поездки в Индию

Новое сообщение Alyabyev » 26 ноя 2019, 15:35

Самое простое и моментальное это вам нужно будет найти хорошую туристическую компанию и там вы уже сможете с их помощью получить визу и отправиться в поездку туда,я только так и делаю чтобы ездить по странам.
Alyabyev
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Re: Виза для поездки в Индию

Новое сообщение Liberator » 26 ноя 2019, 17:39

Через туристическую компанию в принципе может и любой дурак поехать но дело же в том что далеко не все предпочитают ездить именно через подобные компании,вот я на пример люблю ездить сам по себе и визу делал через эту компанию https://www.visy-v-indiyu.ru они смогут вам помочь сделать визу достаточно быстро и без всяких загвоздок,по цене все выходит не сильно дорого и что самое главное что все решения и проблемы они берут на себя.
Liberator
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