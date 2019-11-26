Виза для поездки в Индию
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Виза для поездки в Индию
Хочу поехать отдохнуть и выбрал для себя страну Индию но как оказывается получить туда визу не так уж и просто так что я ищу как можно будет удобным способом ее получить как можно скорее и проще,что можете посоветовать ?
- Laurent
- Читатель
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- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
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Re: Виза для поездки в Индию
Самое простое и моментальное это вам нужно будет найти хорошую туристическую компанию и там вы уже сможете с их помощью получить визу и отправиться в поездку туда,я только так и делаю чтобы ездить по странам.
- Alyabyev
- Читатель
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- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
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Re: Виза для поездки в Индию
Через туристическую компанию в принципе может и любой дурак поехать но дело же в том что далеко не все предпочитают ездить именно через подобные компании,вот я на пример люблю ездить сам по себе и визу делал через эту компанию https://www.visy-v-indiyu.ru они смогут вам помочь сделать визу достаточно быстро и без всяких загвоздок,по цене все выходит не сильно дорого и что самое главное что все решения и проблемы они берут на себя.
- Liberator
- Читатель
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- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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