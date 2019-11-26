Laurent » 26 ноя 2019, 12:35

Хочу поехать отдохнуть и выбрал для себя страну Индию но как оказывается получить туда визу не так уж и просто так что я ищу как можно будет удобным способом ее получить как можно скорее и проще,что можете посоветовать ?