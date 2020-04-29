Проститутки Днепра

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Проститутки Днепра

Новое сообщение LevinEgor1 » 29 апр 2020, 14:03

Что больше нравиться секс или анонизм?


LevinEgor1
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 апр 2020, 00:38
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Re: Проститутки Днепра

Новое сообщение Romeo0 » 29 апр 2020, 17:15

Как по мне так секс намного лучше онанизма. Я получаю настоящее удовольствие только от самого секса, а онанизм для меня чисто так чтобы снять напряжение. Но и секс приносит удовольствие мне только, когда я занимаюсь с этими https://prostitutkidnepra.men проститутками. Они просто гуру в сексе.
Romeo0
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 апр 2020, 11:47
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