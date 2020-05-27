Недвижимость в Греции
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Недвижимость в Греции
Недавно ознакомился с прайсом на недвижимость в Греции (Афины, Халкидики, Салоники) и был в шоке). У них можно дом приобрести дешевле нежели квартиру в Москве либо Питере). Теперь вот задумался о переезде). Как думаете это правильное решение? Всё таки там уровень жизни выше.
- Vladimir2314
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 16 ноя 2019, 22:54
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