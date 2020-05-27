Снять виллу в Греции
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Снять виллу в Греции
Хочу помочь немного своей знакомой в поиске фирмы которая сдаёт виллы на территории Греции в аренду. Она после карантина будет лететь туда по рабочим вопросам, и хочет немного отдохнуть если время останется. Что можете посоветовать друзья?
- Vladimir2314
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 16 ноя 2019, 22:54
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