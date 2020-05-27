Vladimir2314 » 27 май 2020, 14:30

Хочу помочь немного своей знакомой в поиске фирмы которая сдаёт виллы на территории Греции в аренду. Она после карантина будет лететь туда по рабочим вопросам, и хочет немного отдохнуть если время останется. Что можете посоветовать друзья?