Все апартаменты оснащены кондиционером, а также балконом, а с окна открывается роскошный, живописный вид на море и девственную природу, величественные горы. Санаторий «Голубая волна» находится в 1,7 км. километрах, а пляж «Кавказ» в 2 метрах. В апартаментах находится спальня, телевизор с ЖК- экраном. Каждый клиент по достоинству оценит современную кухню, которая оснащена всей необходимой бытовой техникой: микроволновой печью, посудомоечной машиной, стиральной машиной и душем. Убедитесь сами в том, что здесь находится все, чтобы весело и комфортно провести отпуск.
Квартира в Геленджике всегда имеет бесплатный Wi-Fi, если Вы решитесь остановиться на отдых. Гость может воспользоваться бассейном и рестораном. Если не знаете, где оставить машину, то специально для вас предусмотрена бесплатная парковка. Если хотите попробовать местный тапас, то отправляйтесь в ресторан, который находится неподалеку. Сотрудники апартаментов ждут вас, они готовы удивлять и восхищать своим первоклассным сервисом. Менеджеры стремятся угодить каждому клиенту, решившему остановиться в этом заведении, поэтому вы точно не будете обделены вниманием.