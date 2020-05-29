gambit » 29 май 2020, 15:44

Белоснежный песок, пальмы, которые укрывают от назойливого солнца и аромат свободы, который витает в воздухе – все это о незабываемом и интересном отдыхе в Геленджике. Динамичные тусовки, яркие ощущения и прогулки до рассвета – что может быть лучше? Отдых на море 2020 удивляет своими умеренными ценами при неизменно высоком сервисе. Если вы ищите, где остановиться и так, чтобы номер удовлетворял самым высоким требованиям, то апартаменты, представленные на sunsea.su, придутся по душе самому взыскательному клиенту, желающему отдохнуть не только душой, но и телом. Среди огромного числа номеров вы точно выберете для себя подходящее решение.

Все апартаменты оснащены кондиционером, а также балконом, а с окна открывается роскошный, живописный вид на море и девственную природу, величественные горы. Санаторий «Голубая волна» находится в 1,7 км. километрах, а пляж «Кавказ» в 2 метрах. В апартаментах находится спальня, телевизор с ЖК- экраном. Каждый клиент по достоинству оценит современную кухню, которая оснащена всей необходимой бытовой техникой: микроволновой печью, посудомоечной машиной, стиральной машиной и душем. Убедитесь сами в том, что здесь находится все, чтобы весело и комфортно провести отпуск.

Квартира в Геленджике всегда имеет бесплатный Wi-Fi, если Вы решитесь остановиться на отдых. Гость может воспользоваться бассейном и рестораном. Если не знаете, где оставить машину, то специально для вас предусмотрена бесплатная парковка. Если хотите попробовать местный тапас, то отправляйтесь в ресторан, который находится неподалеку. Сотрудники апартаментов ждут вас, они готовы удивлять и восхищать своим первоклассным сервисом. Менеджеры стремятся угодить каждому клиенту, решившему остановиться в этом заведении, поэтому вы точно не будете обделены вниманием.