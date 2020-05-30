Паломничество на Афон

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Паломничество на Афон

Новое сообщение Vladimir2314 » 30 май 2020, 00:46

Вчера пытался найти в интернете подробную информацию о паломнических турах на Афон, но к сожалению ничего не нашёл. Может тут есть люди которые участвовали в таких турах?


Vladimir2314
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