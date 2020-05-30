Такси в Салониках

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Такси в Салониках

Новое сообщение Vladimir2314 » 30 май 2020, 19:15

Решили с женой после карантина слетать на шопинг в Салоники (Греция) ну и заодно отдохнуть. Ну а пока есть время, хочу подобрать для нас хорошее такси которым можно будет пользоваться по прилёту. Что посоветуете?


Vladimir2314
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Re: Такси в Салониках

Новое сообщение KristoferUA » 31 май 2020, 02:59

Сейчас скорей всего в связи с карантином вам будет сложно найти рабочий номер таких фирм. Могу вам тольк посоветовать ту фирму в которой я осуществлял заказ такси в Салониках . Они на сколько я знаю являются одни из самых перспективных в Греции!
KristoferUA
 
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