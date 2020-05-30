Vladimir2314 » 30 май 2020, 19:15

Решили с женой после карантина слетать на шопинг в Салоники (Греция) ну и заодно отдохнуть. Ну а пока есть время, хочу подобрать для нас хорошее такси которым можно будет пользоваться по прилёту. Что посоветуете?