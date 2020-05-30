Аренда авто в Халкидиках

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Аренда авто в Халкидиках

Новое сообщение Vladimir2314 » 30 май 2020, 19:28

Сейчас хочу узнать сколько будет стоить арендовать собственный автомобиль по прилёту в Халкидики. А то прошлые поездки пользовался услугами такси, и если честно не совсем удобно было. Куда можно обратиться за арендой?


Vladimir2314
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Re: Аренда авто в Халкидиках

Новое сообщение KristoferUA » 31 май 2020, 04:00

На такси к сожалению не особо удобно передвигаться. И хоть в Греции очень быстро подают авто по адресу, всё равно приходится быть привязанным к ним. По этому лучше будет арендовать авто в Халкидиках как вы и решили. Стоить это будет недорого, но комфорта от этого получите уйму! Поделитесь кстати впечатлениями как вернётесь)!
KristoferUA
 
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