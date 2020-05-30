Аренда авто в Халкидиках
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Аренда авто в Халкидиках
Сейчас хочу узнать сколько будет стоить арендовать собственный автомобиль по прилёту в Халкидики. А то прошлые поездки пользовался услугами такси, и если честно не совсем удобно было. Куда можно обратиться за арендой?
- Vladimir2314
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 16 ноя 2019, 22:54
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Re: Аренда авто в Халкидиках
На такси к сожалению не особо удобно передвигаться. И хоть в Греции очень быстро подают авто по адресу, всё равно приходится быть привязанным к ним. По этому лучше будет арендовать авто в Халкидиках как вы и решили. Стоить это будет недорого, но комфорта от этого получите уйму! Поделитесь кстати впечатлениями как вернётесь)!
- KristoferUA
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 31 май 2020, 02:58
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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