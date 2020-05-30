Vladimir2314 » 30 май 2020, 19:28

Сейчас хочу узнать сколько будет стоить арендовать собственный автомобиль по прилёту в Халкидики. А то прошлые поездки пользовался услугами такси, и если честно не совсем удобно было. Куда можно обратиться за арендой?