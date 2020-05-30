Морские прогулки в Греции
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Морские прогулки в Греции
Хочу сделать небольшой подарок своей жене. В этом году на годовщину полетим отдыхать в Грецию, ну я хочу по прилёту заказать морскую прогулку для двоих. Единственное хочу узнать сколько это стоить будет? Никто не сталкивался?
- Vladimir2314
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 16 ноя 2019, 22:54
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Re: Морские прогулки в Греции
Если вы хотите именно для себя арендовать яхту, то это будет стоит в районе 400 евро на сколько я знаю. Но лучше обратитесь в фирму которая предоставляет яхты и морские прогулки в Греции . Там вам и актуальный прайс озвучат, и в тоже время забронируют необходимую дату при потребности.
- KristoferUA
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 31 май 2020, 02:58
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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