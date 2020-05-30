Vladimir2314 » 30 май 2020, 19:34

Хочу сделать небольшой подарок своей жене. В этом году на годовщину полетим отдыхать в Грецию, ну я хочу по прилёту заказать морскую прогулку для двоих. Единственное хочу узнать сколько это стоить будет? Никто не сталкивался?