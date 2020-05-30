Морские прогулки в Греции

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Морские прогулки в Греции

Новое сообщение Vladimir2314 » 30 май 2020, 19:34

Хочу сделать небольшой подарок своей жене. В этом году на годовщину полетим отдыхать в Грецию, ну я хочу по прилёту заказать морскую прогулку для двоих. Единственное хочу узнать сколько это стоить будет? Никто не сталкивался?


Vladimir2314
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Re: Морские прогулки в Греции

Новое сообщение KristoferUA » 31 май 2020, 04:12

Если вы хотите именно для себя арендовать яхту, то это будет стоит в районе 400 евро на сколько я знаю. Но лучше обратитесь в фирму которая предоставляет яхты и морские прогулки в Греции . Там вам и актуальный прайс озвучат, и в тоже время забронируют необходимую дату при потребности.
KristoferUA
 
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