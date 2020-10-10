Надоела дрочка

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Надоела дрочка

Новое сообщение ЕвгенийБ » 10 окт 2020, 17:27

Нет постоянного и стабильного секса, а дрочить я просто уже задолбался.


ЕвгенийБ
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Сообщения: 22
Зарегистрирован: 07 май 2020, 11:14
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Re: Надоела дрочка

Новое сообщение Евгений Артёмович » 10 окт 2020, 19:56

Никогда не понимал таких мужиков, зачем же дрочить если можно снять себе шалаву, и трахать ее как угодно сколько угодно и в разных позах. Я сам всегда снимаю дешевых проституток https://prostitutkipitera2020.com Ну а ты смотри сам может тебе и ВИП подорйдет по карману. Но они особо ничем не отличаются так как трахаются отлично что те, что те.
Евгений Артёмович
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 окт 2020, 14:14
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