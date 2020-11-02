Мальчишник на Кипре

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Мальчишник на Кипре

Новое сообщение IvanovIvan » 02 ноя 2020, 21:06

Народ, а подскажите пожалуйста. Планируем с друзьями отметить мой мальчишник на Кипре и не знаем чем именно там заняться. Что посоветуете?


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IvanovIvan
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Re: Мальчишник на Кипре

Новое сообщение Vladis » 02 ноя 2020, 22:36

Мальчишник на Кипре? Хм, я не так давно отмечал там свадьбу и мы арендовали для этого яхту https://moykipr.ru/arenda-yaxty-kipr/ Все прошло конечно же на высшем уровне и мы остались очень довольны. Вот только меня не покидала одна мысль... Это провести на нём мальчишник! Но, к сожалению уже было слишком поздно. Так что надеюсь у вас всё получится, ведь как по мне это отличный вариант.
Vladis
 
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