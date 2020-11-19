Сноуборды на прокат
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Сноуборды на прокат
Добрый день! Планируем отдых в Сочи, где взять сноуборды на прокат?
- babanin
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 ноя 2020, 17:13
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Re: Сноуборды на прокат
Здравствуйте! Поспрашивайте у туристов они наверняка уже разузнали все и нашли лучшие места.
- meledin
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 ноя 2020, 19:03
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Re: Сноуборды на прокат
Доброго времени суток! В прошлом году отдыхали с женой в Сочи то брали здесь https://sochiskiline.ru/ski-adler-sochi/ на прокат лыжи и сноуборды. Цены очень доступные даже как для курорта, найти ребят легко, недалеко от аэропорта ехать к склонам красной поляны.
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- justplay8
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 ноя 2020, 19:05
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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