Сноуборды на прокат

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Сноуборды на прокат

Новое сообщение babanin » 19 ноя 2020, 17:52

Добрый день! Планируем отдых в Сочи, где взять сноуборды на прокат?


babanin
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 ноя 2020, 17:13
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Re: Сноуборды на прокат

Новое сообщение meledin » 19 ноя 2020, 20:45

Здравствуйте! Поспрашивайте у туристов они наверняка уже разузнали все и нашли лучшие места.
meledin
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 ноя 2020, 19:03
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Re: Сноуборды на прокат

Новое сообщение justplay8 » 19 ноя 2020, 23:47

Доброго времени суток! В прошлом году отдыхали с женой в Сочи то брали здесь https://sochiskiline.ru/ski-adler-sochi/ на прокат лыжи и сноуборды. Цены очень доступные даже как для курорта, найти ребят легко, недалеко от аэропорта ехать к склонам красной поляны.

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justplay8
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 ноя 2020, 19:05
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