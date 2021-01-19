Такси в Крыму

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Такси в Крыму

Новое сообщение Simovich » 19 янв 2021, 19:59

Нужны проверенные услуги такси в Крыму. Можете посоветовать службу?


Simovich
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Re: Такси в Крыму

Новое сообщение Davidos » 19 янв 2021, 22:09

Самое главное во время поездки, это безопасность пассажиров. Все условия безопасного проезда может организовать служба такси https://taksi24.taxi/ Я когда отдыхаю в Крыму, пользуюсь только этим такси. По ценам у них нормальный подход, тарифы вполне адекватные. Посмотрите все условия самостоятельно.
Davidos
Читатель
 
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