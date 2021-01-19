Такси в Крыму
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Такси в Крыму
Нужны проверенные услуги такси в Крыму. Можете посоветовать службу?
- Simovich
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:34
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Re: Такси в Крыму
Самое главное во время поездки, это безопасность пассажиров. Все условия безопасного проезда может организовать служба такси https://taksi24.taxi/ Я когда отдыхаю в Крыму, пользуюсь только этим такси. По ценам у них нормальный подход, тарифы вполне адекватные. Посмотрите все условия самостоятельно.
- Davidos
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 28 сен 2020, 22:30
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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