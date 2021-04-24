Куда сходить всей семьей

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Куда сходить всей семьей

Новое сообщение Candori » 24 апр 2021, 10:24

Посоветуйте пожалуйста, куда лучше сходить всей семьей на выходных, чтобы можно было хорошо провести время и было интересно не только детям, но и нам.


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Candori
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Re: Куда сходить всей семьей

Новое сообщение Arletremi » 24 апр 2021, 14:17

Лучше всего как можно больше времени проводить на природе
Arletremi
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Re: Куда сходить всей семьей

Новое сообщение Dalefu » 24 апр 2021, 17:07

Да, я тоже считаю, что лучше провести время на природе, а то дети и так постоянно сидят дома за компьютером, причем если у вас не лежит душа к обычному пикнику, тогда можете записаться вот тут: https://xn-----elcz3ardxy8a4b.xn--p1ai/ ... i-v-sochi/ на морскую прогулку на яхте - это будет очень полезно и можно будет интересно отдохнуть всей семьей.
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Dalefu
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Re: Куда сходить всей семьей

Новое сообщение sizov » 19 июл 2022, 21:28

Можно сходить в кино или пиццерию.
sizov
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