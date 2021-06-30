Хочу родителей в пансионат на отдых отправить

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Хочу родителей в пансионат на отдых отправить

Новое сообщение Naidjel » 30 июн 2021, 21:50

Какие есть пансионаты в Мск где отдохнуть можно? Хочу родителей в пансионат на отдых отправить


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Naidjel
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Сообщения: 30
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Хочу родителей в пансионат на отдых отправить

Новое сообщение Osvald » 01 июл 2021, 10:30

пансинат в принципе найти можно, рекомендую вам искать хорошие варианты через интернет
Osvald
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Re: Хочу родителей в пансионат на отдых отправить

Новое сообщение Axilless » 01 июл 2021, 22:58

Здравствуйте, в наше время вообще найти пансионат можно легко, я бы вам порекомендовал выбирать пансионат на данном сайте https://pansionat.life/pansionats , так как там есть всё что нужно: хороший сервис, вкусная еда, хорошие номера и удобное расположение пансионата.
Axilless
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Сообщения: 33
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: Хочу родителей в пансионат на отдых отправить

Новое сообщение max113 » 16 мар 2022, 08:23

Сейчас много пансионатов.
max113
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