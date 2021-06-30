Хочу родителей в пансионат на отдых отправить
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Хочу родителей в пансионат на отдых отправить
Какие есть пансионаты в Мск где отдохнуть можно? Хочу родителей в пансионат на отдых отправить
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Naidjel
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Хочу родителей в пансионат на отдых отправить
пансинат в принципе найти можно, рекомендую вам искать хорошие варианты через интернет
- Osvald
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Хочу родителей в пансионат на отдых отправить
Здравствуйте, в наше время вообще найти пансионат можно легко, я бы вам порекомендовал выбирать пансионат на данном сайте https://pansionat.life/pansionats , так как там есть всё что нужно: хороший сервис, вкусная еда, хорошие номера и удобное расположение пансионата.
- Axilless
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: Хочу родителей в пансионат на отдых отправить
Сейчас много пансионатов.
- max113
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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