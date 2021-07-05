Где можно визу в Шенген приобрести?

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Где можно визу в Шенген приобрести?

Новое сообщение Osvald » 05 июл 2021, 11:38

Где можно визу в Шенген приобрести?


Osvald
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Re: Где можно визу в Шенген приобрести?

Новое сообщение Naidjel » 05 июл 2021, 14:59

визу в шенген можно купить, я покупал через сайт Оллвинг
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Naidjel
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Re: Где можно визу в Шенген приобрести?

Новое сообщение Axilless » 06 июл 2021, 10:31

Доброго вечера, если вам нужна виза в шенген, то вам стоит обращаться в данную фирму https://vizashengen.online/. Так как я сам лично заказывал себе визу в Шенген, теперь знаю что это не составит для вас большого труда, а лишь сэкономит ваше время и деньги.
Axilless
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Re: Где можно визу в Шенген приобрести?

Новое сообщение Alex25 » 26 ноя 2021, 11:19

Это не составит для вас большого труда, а лишь сэкономит ваше время и деньги.
Alex25
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