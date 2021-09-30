гражданство новой зеландии
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гражданство новой зеландии
Возможно ли получить гражданство Новой Зеландии в краткие сроки? Хочу там открыть свое дело.
- Кристина Лужникова
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 26 дек 2020, 16:12
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Re: гражданство новой зеландии
Можно, но если станете инвестором в данной стране. Инвестировать деньги можно в бизнес, экономику, образование, при этом вложить нужно много, но это того стоит. Здесь https://immigrantinvest.com/blog/new-ze ... tizenship/ можно узнать что именно для этого требуется и в каком размере должны быть инвестиции.
- Виталина Круглова
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 26 дек 2020, 16:26
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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