гражданство новой зеландии

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гражданство новой зеландии

Новое сообщение Кристина Лужникова » 30 сен 2021, 09:20

Возможно ли получить гражданство Новой Зеландии в краткие сроки? Хочу там открыть свое дело.


Кристина Лужникова
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Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 дек 2020, 16:12
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Re: гражданство новой зеландии

Новое сообщение Виталина Круглова » 30 сен 2021, 14:26

Можно, но если станете инвестором в данной стране. Инвестировать деньги можно в бизнес, экономику, образование, при этом вложить нужно много, но это того стоит. Здесь https://immigrantinvest.com/blog/new-ze ... tizenship/ можно узнать что именно для этого требуется и в каком размере должны быть инвестиции.
Виталина Круглова
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 дек 2020, 16:26
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