Море летом
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Море летом
В Коблево хорошо? Как думаете ? Никак не могу найти нормальный вариант
- Lerafina
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 20 авг 2021, 08:24
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Re: Море летом
Нам сейчас очень нравится отдыхать именно в Коблево. Мы вот сейчас смогли найти очень крутого качества базу отдыха Бирюза https://koblevo-info.com/place/booking/ ... a-birjuza/ . Да и цены на отдых тут самые выгодные. Отличный просто вариант.
- Amigos
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 21 авг 2021, 20:17
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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