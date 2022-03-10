Море летом

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Море летом

Новое сообщение Lerafina » 10 мар 2022, 00:53

В Коблево хорошо? Как думаете ? Никак не могу найти нормальный вариант


Lerafina
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Сообщения: 13
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Re: Море летом

Новое сообщение Amigos » 10 мар 2022, 09:36

Нам сейчас очень нравится отдыхать именно в Коблево. Мы вот сейчас смогли найти очень крутого качества базу отдыха Бирюза https://koblevo-info.com/place/booking/ ... a-birjuza/ . Да и цены на отдых тут самые выгодные. Отличный просто вариант.
Amigos
Читатель
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 21 авг 2021, 20:17
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