sonnick84 » 13 мар 2022, 11:45

Отпуск в Калининграде, это балтийские пляжи и вкусная еда и красивая природа и древние замки и не только. Туристов ежегодно сюда приезжает все больше ведь тут интересно, уютно и красиво. Калининград хорош в любое время: осень подойдет для спокойных прогулок по паркам и музеям, летом открывается пляжный отдых, а зимой можно встретить Новый Год. Некоторые прилетают сюда на несколько дней, к примеру на майские праздники, посмотрите: калининград гиды экскурсоводы . Перечислим несколько причин, зачем стоит обязательно сюда поехать!

Тут есть на что посмотреть. А если вы закажете экскурсию, а не будете самостоятельно пытаться исследовать город, то все наиболее важное можно посетить за один день. Скучать точно не придется, даже если поехать сюда на целый месяц. Есть тут и музеи, и древние замки, и красивые парки, и чудесный зоопарк. Есть локации для туристов и за городской чертой. По большому счету, это отличная возможность очутиться в Европе, без загранпаспорта! Естественно, это в любом случае российский город, но можно найти реально атмосферные места. Гуляя по уютным улицам рано или поздно ощущаешь себя где-нибудь в Латвии. Рекомендация делать это в составе экскурсионного тура, чтобы узнать историю и местные легенды.

Разумеется, это не Турция, тем не менее в летнее время можно искупаться, есть множество чистых пляжей. Зимой сюда можно приехать, чтобы походить по музеям, а это полезно и интересно! К посещению обязателен Музей Янтаря (неописуемая красота), также рекомендуем насладиться органом, вечера с ним организованы в Кафедральном соборе. Подобное навсегда запоминается! Тут обитают приветливые люди, улицы ухоженные и чистые. В местных ресторанах и кафе подают массу вкусных блюд. Наша рекомендация: строганина, копченый угорь, вкусности из Музея Марципана. Ну и, разумеется, если соберетесь в Калининград, то съездите на Куршскую косу, очень красиво! Что и говорить, это не Сочи или Крым, но очередной отдых здесь выходит насыщенней и дешевле!