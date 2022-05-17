Куда поехать отдыхать этим летом?
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Куда поехать отдыхать этим летом?
Куда можно поехать отдыхать этим летом? И туроператора хорошего заодно подскажите
- kozlovvalera
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:11
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Re: Куда поехать отдыхать этим летом?
Лично мы с семьей в Турцию хотим поехать, надеемся что цены норм будут
- Senindmitriy
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:14
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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