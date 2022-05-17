Куда поехать отдыхать этим летом?

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Куда поехать отдыхать этим летом?

Новое сообщение kozlovvalera » 17 май 2022, 19:35

Куда можно поехать отдыхать этим летом? И туроператора хорошего заодно подскажите


kozlovvalera
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Сообщения: 19
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:11
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Re: Куда поехать отдыхать этим летом?

Новое сообщение Senindmitriy » 18 май 2022, 00:27

Лично мы с семьей в Турцию хотим поехать, надеемся что цены норм будут
Senindmitriy
Читатель
 
Сообщения: 13
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