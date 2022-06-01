Посоветуйте хороший отель в городе Краснодар

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Посоветуйте хороший отель в городе Краснодар

Новое сообщение Stateoftrance » 01 июн 2022, 17:27

Посоветуйте хороший отель в городе Краснодар, приезжаем с семьей в августе, будем заселяться


Stateoftrance
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Сообщения: 13
Зарегистрирован: 23 мар 2019, 15:37
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