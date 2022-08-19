Поиск туров в Казахстане
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Поиск туров в Казахстане
Если вы ищете место для отдыха, еще не пораженное массовым туризмом, Казахстан, безусловно, лучший выбор. Когда смотришь на карту, эта загадочная страна на стыке Европы и Азии, девятая по величине в мире, кажется лишь огромным пятном пожелтевшей степи, дикой и почти безлюдной. Поиск туров в Казахстане подробнее здесь http://vld.best-city.ru/forum/thread65612/
- cossotectsuvwyi95
- Писатель
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- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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