Что надо обязательно увидеть в нижнем Новгороде?

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Что надо обязательно увидеть в нижнем Новгороде?

Новое сообщение Fredrix » 22 авг 2022, 15:54

Ни разу не был еще в нижнем Новгороде, но скоро это недоразумение будет исправлено. Расскажите какие достопримечательности надо посмотреть в Нижнем Новгороде?


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Fredrix
 
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