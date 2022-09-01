Нужен совет

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Нужен совет

Новое сообщение IOANA9 » 01 сен 2022, 12:15

а у кого есть варианты хорошего жилья у побережья Турции.


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Re: Нужен совет

Новое сообщение LindaL » 01 сен 2022, 15:21

Мне нравится выбор жилья у побережья Турции вот у них И там оно думаю подойдет для каждого.
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LindaL
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