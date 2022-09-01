Нужен совет
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Нужен совет
а у кого есть варианты хорошего жилья у побережья Турции.
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IOANA9
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 01 май 2021, 14:06
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Re: Нужен совет
Мне нравится выбор жилья у побережья Турции вот у них И там оно думаю подойдет для каждого.
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LindaL
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 01 май 2021, 18:35
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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