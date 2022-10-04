Куда поехать в отпуск?

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Куда поехать в отпуск?

Новое сообщение Rydik_89 » 04 окт 2022, 10:37

Привет. сейчас ухожу в отпуск, довольна и счастлива, Посоветуйте куда сьездить с семьей на неделю?


Rydik_89
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Re: Куда поехать в отпуск?

Новое сообщение rustam22 » 04 окт 2022, 11:48

Поздравляю вас с замечательным событием в вашей жизни. Во времена ковида и настоящей дождливой осени далеку за границу не поедешь, а вот по России путешествовать можно. Советую вам посетить экскурсии в городе Казань с "Туроператором Казань" https://kaztur.ru . Они предлагают уютные недорогие отели, интересные экскурсии с экскурсоводом в историческом стиле.
rustam22
Читатель
 
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Зарегистрирован: 20 сен 2022, 19:34
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Re: Куда поехать в отпуск?

Новое сообщение VikiSamva » 24 окт 2022, 15:40

Я бы ушла в спячку как медведь, хотя бы на недельку, или в глухую деревню.
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VikiSamva
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