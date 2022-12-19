Трундукин » 19 дек 2022, 09:36

Где вы отдыхали в этом году и вам понравилось? Мне в этом году не повезло, работы было очень много. Но начальник уже сказал составлять график отпусков на следующий год. Думаю, напишу на конец весны-начало лета отпуск на 2 недели. Куда поехать, пока в раздумьях