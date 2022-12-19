Выбор места для отдыха

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Выбор места для отдыха

Новое сообщение Трундукин » 19 дек 2022, 09:36

Где вы отдыхали в этом году и вам понравилось? Мне в этом году не повезло, работы было очень много. Но начальник уже сказал составлять график отпусков на следующий год. Думаю, напишу на конец весны-начало лета отпуск на 2 недели. Куда поехать, пока в раздумьях


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Re: Выбор места для отдыха

Новое сообщение Ferjuk » 19 дек 2022, 09:43

Были бы деньги, а поехать сейчас можно куда угодно, хоть заграницу, хоть по России. Чтобы выбрать конкретное место для отдыха, нужно исходить в первую очередь из того, какой вид отдыха вы любите, активный или пассивный
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Ferjuk
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Re: Выбор места для отдыха

Новое сообщение Веррит » 19 дек 2022, 10:03

Вы можете поехать в Крым. Я обожаю его природу. Был уже в каждом уголочке побережья. Необязательно даже купаться, чтобы набраться сил и здоровья в отпуске. Там целебен даже воздух. Если любите экскурсии, то их там тоже предостаточно. Заказывать выгоднее тур на отдых в Крыму https://intourist.ru/info/russia/krym/
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