Выбор места для отдыха
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Выбор места для отдыха
Где вы отдыхали в этом году и вам понравилось? Мне в этом году не повезло, работы было очень много. Но начальник уже сказал составлять график отпусков на следующий год. Думаю, напишу на конец весны-начало лета отпуск на 2 недели. Куда поехать, пока в раздумьях
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Трундукин
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 31 окт 2021, 21:22
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Re: Выбор места для отдыха
Были бы деньги, а поехать сейчас можно куда угодно, хоть заграницу, хоть по России. Чтобы выбрать конкретное место для отдыха, нужно исходить в первую очередь из того, какой вид отдыха вы любите, активный или пассивный
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Ferjuk
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 11:01
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Re: Выбор места для отдыха
Вы можете поехать в Крым. Я обожаю его природу. Был уже в каждом уголочке побережья. Необязательно даже купаться, чтобы набраться сил и здоровья в отпуске. Там целебен даже воздух. Если любите экскурсии, то их там тоже предостаточно. Заказывать выгоднее тур на отдых в Крыму https://intourist.ru/info/russia/krym/
- Веррит
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 13:31
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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