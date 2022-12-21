В какой санаторий лучше поехать в Крыму?
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В какой санаторий лучше поехать в Крыму?
Доброго дня, в какой санаторий посоветуете поехать в Крыму? был там кто?
- IntoSpace
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Re: В какой санаторий лучше поехать в Крыму?
Слышал про этот санаторий в Крыму у меня коллега там был, кинул сайт, говорит что поехал, не пожалеешь говорит, что отдых там реально вип класса, я вот давно хочу в санаторий, весь год вкалывал, думаю могу себе позволить, в общем буду рассматривать.
- max777
- Писатель
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- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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