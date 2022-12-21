В какой санаторий лучше поехать в Крыму?

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В какой санаторий лучше поехать в Крыму?

Новое сообщение IntoSpace » 21 дек 2022, 15:47

Доброго дня, в какой санаторий посоветуете поехать в Крыму? был там кто?


IntoSpace
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Re: В какой санаторий лучше поехать в Крыму?

Новое сообщение max777 » 21 дек 2022, 16:35

Слышал про этот санаторий в Крыму у меня коллега там был, кинул сайт, говорит что поехал, не пожалеешь говорит, что отдых там реально вип класса, я вот давно хочу в санаторий, весь год вкалывал, думаю могу себе позволить, в общем буду рассматривать.
max777
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