Что можно посмотреть в Кисловодске?
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Что можно посмотреть в Кисловодске?
Мы после Нового года поедим на несколько дней в кисловодск отдохнуть. Интересно планировать ли там экскурсии какие-нибудь. Или просто ленивый отдых в санатории?
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Харкниван
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 03 июл 2022, 21:46
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