Что можно посмотреть в Кисловодске?

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Что можно посмотреть в Кисловодске?

Новое сообщение Харкниван » 28 дек 2022, 16:55

Мы после Нового года поедим на несколько дней в кисловодск отдохнуть. Интересно планировать ли там экскурсии какие-нибудь. Или просто ленивый отдых в санатории?


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Харкниван
 
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Зарегистрирован: 03 июл 2022, 21:46
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