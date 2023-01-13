Белочка с » 13 янв 2023, 16:39

Гербицидная обработка – метод борьбы с растениями-вредителями, известный не одно десятилетие.

Раньше это было доступно лишь крупным предприятиям, колхозам, муниципальным учреждениям, сейчас химическое уничтожение сорняков – метод доступный каждому.

Самостоятельное механическое избавление от сорных растений – занятие очень трудоемкое и неэффективное. Сорные растения появляются довольно быстро даже в неблагоприятных условиях климата и почвы.

Для проведения профессиональной гербицидной обработки необходимы специальные навыки, знания и оборудование.

Отсутствие этого может привести к повреждению культурного растения.

Чтобы не тратить силы, здоровье, время и деньги воспользуйтесь профессиональной помощью, которая позволит вам избавиться от сорняков быстро и эффективно.

Как проводится гербицидная обработка? служба дезинфекции спб https://dez-delo.ru/uslugy/gerbicidnaya-obrabotka/

В зависимости от желаемого результата, гербицидная обработка может проводиться:

для всех растений, если необходимо очистить всю территорию,

сорняковых растений, при взращивании пищевых или декоративных культур.

Гербицидная обработка проводится способом распространения препарата по поверхности территории, где есть нежелательная растительность, при помощи специального опрыскивателя.