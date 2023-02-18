Оздоровительный отдых
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Оздоровительный отдых
Хочу вылечиться от всех болячек которые у меня могут быть. Но я не знаю где можно будет это сделать.
Последний раз редактировалось Ivan95 20 фев 2023, 08:59, всего редактировалось 1 раз.
- Ivan95
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 дек 2022, 13:37
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Re: Оздоровительный отдых
Во-первых, если вы посетите такой санаторий, то не факт, что вы сможете вылечиться от всех болячек, это можно сказать что практически не возможно.
Последний раз редактировалось Anton560 20 фев 2023, 09:00, всего редактировалось 1 раз.
- Anton560
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 27 дек 2022, 13:40
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Re: Оздоровительный отдых
Не ну почему сразу не вылечитесь от всех болячек. Я когда посетил такой санатория, я вылечился от всех болячек которые у меня были. Я прешёл сюда: https://sanlesnoe.by почитал много, приехал туда и меня вылечили. Был как огурчик.
- Владлен
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 дек 2022, 13:43
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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