Оздоровительный отдых

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Оздоровительный отдых

Новое сообщение Ivan95 » 18 фев 2023, 21:13

Хочу вылечиться от всех болячек которые у меня могут быть. Но я не знаю где можно будет это сделать.


Последний раз редактировалось Ivan95 20 фев 2023, 08:59, всего редактировалось 1 раз.
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Re: Оздоровительный отдых

Новое сообщение Anton560 » 19 фев 2023, 00:17

Во-первых, если вы посетите такой санаторий, то не факт, что вы сможете вылечиться от всех болячек, это можно сказать что практически не возможно.
Последний раз редактировалось Anton560 20 фев 2023, 09:00, всего редактировалось 1 раз.
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Re: Оздоровительный отдых

Новое сообщение Владлен » 19 фев 2023, 10:26

Не ну почему сразу не вылечитесь от всех болячек. Я когда посетил такой санатория, я вылечился от всех болячек которые у меня были. Я прешёл сюда: https://sanlesnoe.by почитал много, приехал туда и меня вылечили. Был как огурчик.
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