Сложно ли получить политическое убежище?
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Сложно ли получить политическое убежище?
Если возникает потребность в политическом убежище, сложно ли его получить вообще? Какими способами этого можно добиться максимально быстро? Интересует Америка.
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Danchik
- Читатель
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- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 17 авг 2021, 10:22
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