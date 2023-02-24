Сложно ли получить политическое убежище?

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Сложно ли получить политическое убежище?

Новое сообщение Danchik » 24 фев 2023, 14:04

Если возникает потребность в политическом убежище, сложно ли его получить вообще? Какими способами этого можно добиться максимально быстро? Интересует Америка.


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