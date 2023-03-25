Что глянуть в Берне
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Что глянуть в Берне
Еду скоро в прекрасный город Бёрн. Скажите какие там самые запоминающиеся достопримечательности есть? Еду на один день хочу успеть посмотреть все самое интересное
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LindaL
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 01 май 2021, 18:35
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