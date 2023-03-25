Что глянуть в Берне

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Что глянуть в Берне

Новое сообщение LindaL » 25 мар 2023, 23:53

Еду скоро в прекрасный город Бёрн. Скажите какие там самые запоминающиеся достопримечательности есть? Еду на один день хочу успеть посмотреть все самое интересное


Аватара пользователя
LindaL
Читатель
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 01 май 2021, 18:35
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Туризм, отдых, путешествия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: LindaL и гости: 5

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group