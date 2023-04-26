Необычный отдых

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Необычный отдых

Новое сообщение Веррит » 26 апр 2023, 11:28

Начинаю планировать отпуск. Он у меня будет в июне. Хочется чего-то небанального. Не просто полежать на пляже, а каких-то приключений, новых эмоций. Что можно придумать?


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Re: Необычный отдых

Новое сообщение Ferjuk » 26 апр 2023, 11:53

Я нашел необычные места в России. и хочу в этом году посетить озеро Бросно. Там можно отлично порыбачить
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Re: Необычный отдых

Новое сообщение Nukas » 26 апр 2023, 12:04

Сейчас вариантов досуга уйма. Главное, чтобы были финансы на отдых. А так найти не проблема разные нестандартные предложения. Вот, к примеру, как вы относитесь к отдыху на яхтах? Увлекательные приключения предлагает компания "Сила Ветра". Вы можете ознакомиться у них на сайте с предложениями по яхт досугу silavetra.com/travel
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Re: Необычный отдых

Новое сообщение IvanovIvan » 05 май 2023, 12:53

Тоже ищу варианты отдыха из Израиля.
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Re: Необычный отдых

Новое сообщение Ivan32 » 05 май 2023, 13:05

Мечтаете о незабываемом путешествии в одну из самых захватывающих стран Южной Америки? Тогда отправляйтесь в удивительную Аргентину! Эта страна – это не только культура танго и футбола, но и богатая история, удивительная природа и множество достопримечательностей, которые радуют туристов со всего мира. Вот путеводитель по Аргентине https://www.caspitours.ru/blog/guides/argentina на сайте Каспи Турс более подробно об этом.
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Re: Необычный отдых

Новое сообщение AlimovaVera » 31 авг 2023, 23:39

Все достаточно просто - можно отдыхать бюджетно и с комфортом, если путешествовать. Готовить получается без проблем, как вариант достаточно купить переносной гриль https://grillpoint.com.ua/grili/portativnye-grili/ мангал не такой удобный, кстати, а вот здесь мы брали и должна сказать, просто масса самых различных вариантов есть. При чем по доступным ценам, посмотрите сами их каталог.
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