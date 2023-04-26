Необычный отдых
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Необычный отдых
Начинаю планировать отпуск. Он у меня будет в июне. Хочется чего-то небанального. Не просто полежать на пляже, а каких-то приключений, новых эмоций. Что можно придумать?
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Веррит
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 13:31
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Re: Необычный отдых
Я нашел необычные места в России. и хочу в этом году посетить озеро Бросно. Там можно отлично порыбачить
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Ferjuk
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 11:01
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Re: Необычный отдых
Сейчас вариантов досуга уйма. Главное, чтобы были финансы на отдых. А так найти не проблема разные нестандартные предложения. Вот, к примеру, как вы относитесь к отдыху на яхтах? Увлекательные приключения предлагает компания "Сила Ветра". Вы можете ознакомиться у них на сайте с предложениями по яхт досугу silavetra.com/travel
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Nukas
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 10:45
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Re: Необычный отдых
Тоже ищу варианты отдыха из Израиля.
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 151
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Необычный отдых
Мечтаете о незабываемом путешествии в одну из самых захватывающих стран Южной Америки? Тогда отправляйтесь в удивительную Аргентину! Эта страна – это не только культура танго и футбола, но и богатая история, удивительная природа и множество достопримечательностей, которые радуют туристов со всего мира. Вот путеводитель по Аргентине https://www.caspitours.ru/blog/guides/argentina на сайте Каспи Турс более подробно об этом.
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Ivan32
- Читатель
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- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 02 дек 2020, 08:17
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Re: Необычный отдых
Все достаточно просто - можно отдыхать бюджетно и с комфортом, если путешествовать. Готовить получается без проблем, как вариант достаточно купить переносной гриль https://grillpoint.com.ua/grili/portativnye-grili/ мангал не такой удобный, кстати, а вот здесь мы брали и должна сказать, просто масса самых различных вариантов есть. При чем по доступным ценам, посмотрите сами их каталог.
- AlimovaVera
- Писатель
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- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 23 окт 2019, 17:35
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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