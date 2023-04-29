Хочу узнать, где лучше отдохнуть на море?
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Хочу узнать, где лучше отдохнуть на море?
Друзья, слышал много мнений про южные курорты России. Хочу узнать, где лучше отдохнуть на море? Что посоветуете из личного опыта?
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Хочу узнать, где лучше отдохнуть на море?
Я бы хотел порекомендовать курорт "Казачий Берег" https://na-azov.ru на юге России, который я недавно посетил. Отдых у Азовского моря в Краснодарском крае был невероятным! Курорт находится в красивом месте и предлагает множество развлечений для всех возрастов. Я остановился в просторном номере с видом на море и прекрасно провел время на пляже, наслаждаясь солнцем и морской водой. Рестораны и кафе в курорте также были отличными, предлагая широкий выбор блюд. Я очень рекомендую курорт "Казачий Берег" для отдыха в России!
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 159
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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