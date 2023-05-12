Составляем смету дома, пока решаем самим строить или нанять бригаду. Посоветуйте компанию, где будут приемлемые цены?
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Составляем смету дома, пока решаем самим строить или нанять бригаду. Посоветуйте компанию, где будут приемлемые цены?
Составляем смету дома, пока решаем самим строить или нанять бригаду. Посоветуйте компанию, где будут приемлемые цены?
- KoPyLoV
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 19 апр 2021, 10:49
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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