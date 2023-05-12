Составляем смету дома, пока решаем самим строить или нанять бригаду. Посоветуйте компанию, где будут приемлемые цены?

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Составляем смету дома, пока решаем самим строить или нанять бригаду. Посоветуйте компанию, где будут приемлемые цены?

Новое сообщение KoPyLoV » 12 май 2023, 10:25

Составляем смету дома, пока решаем самим строить или нанять бригаду. Посоветуйте компанию, где будут приемлемые цены?


KoPyLoV
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Зарегистрирован: 19 апр 2021, 10:49
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