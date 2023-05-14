samoeglavnoe** » 14 май 2023, 22:58

Привет, ребята! Кто знает, как найти компанию, которая организует индивидуальные экскурсии в Казани? Мне нужен экскурсовод, чтобы показал самые интересные места. Поделитесь опытом, пожалуйста!