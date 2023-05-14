Хочу на экскурсию в Казань
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Хочу на экскурсию в Казань
Привет, ребята! Кто знает, как найти компанию, которая организует индивидуальные экскурсии в Казани? Мне нужен экскурсовод, чтобы показал самые интересные места. Поделитесь опытом, пожалуйста!
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 134
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Хочу на экскурсию в Казань
Прима Сан - это экскурсионное бюро, которое действительно заботится о своих клиентах! Я заказал у них индивидуальную экскурсии в Казани и был полностью доволен. Экскурсовод был профессиональным и знал много интересных фактов о городе. Организация была отличной, все было точно вовремя. Рекомендую Прима Сан всем, кто хочет увидеть Казань с настоящими знатоками!
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 160
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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