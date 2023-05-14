Хочу на экскурсию в Казань

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Хочу на экскурсию в Казань

Новое сообщение samoeglavnoe** » 14 май 2023, 22:58

Привет, ребята! Кто знает, как найти компанию, которая организует индивидуальные экскурсии в Казани? Мне нужен экскурсовод, чтобы показал самые интересные места. Поделитесь опытом, пожалуйста!


samoeglavnoe**
Фанат
 
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Хочу на экскурсию в Казань

Новое сообщение IntoSpace » 14 май 2023, 23:12

Прима Сан - это экскурсионное бюро, которое действительно заботится о своих клиентах! Я заказал у них индивидуальную экскурсии в Казани и был полностью доволен. Экскурсовод был профессиональным и знал много интересных фактов о городе. Организация была отличной, все было точно вовремя. Рекомендую Прима Сан всем, кто хочет увидеть Казань с настоящими знатоками!
IntoSpace
Фанат
 
Сообщения: 160
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