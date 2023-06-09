samoeglavnoe** » 09 июн 2023, 23:48

Подскажите, пожалуйста, где можно найти отели премиум-класса в центре Москвы с почасовой оплатой? Мне нужно остановиться на несколько часов в самом сердце города, но не хочется переплачивать за целый день. Если у кого-то есть опыт или знаете хорошие варианты, поделитесь информацией. Заранее благодарен!