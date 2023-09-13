Вечерние прогулки в Москве

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Вечерние прогулки в Москве

Новое сообщение samoeglavnoe** » 13 сен 2023, 12:23

Привет всем! Подскажите, пожалуйста, интересный интернет ресурс или журнал, где можно найти статью с информацией о том, где можно погулять вечером в Москве. Хочется узнать о местах, где есть красивая ночная иллюминация, атмосфера идеальная для прогулок вечером. Поделитесь своим опытом и рекомендациями!


samoeglavnoe**
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Re: Вечерние прогулки в Москве

Новое сообщение IntoSpace » 13 сен 2023, 13:53

Конечно, могу порекомендовать тебе журнал invme.com в нем есть отличная информационная статья где погулять вечером в Москве я сам недавно читал эту статью, и могу сказать, что она действительно стоит внимания.

Из всего многообразия вариантов, хочу выделить Патриаршие пруды. Вечером это место просто волшебное! Рядом есть уютные кафе, освещение на берегу создает неповторимую атмосферу, и можно даже покататься на лодке. В общем, отличное место для романтической или спокойной вечерней прогулки. Надеюсь, это поможет!

IntoSpace
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