Ищем компанию

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Ищем компанию

Новое сообщение FromZoo » 06 окт 2023, 22:55

Ищем компанию, которая подберёт тур для нашей большой компании, нас едет порядка десяти человек.


FromZoo
Читатель
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 мар 2021, 18:06
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Re: Ищем компанию

Новое сообщение KoPyLoV » 06 окт 2023, 23:55

Попробуйте посмотреть тур на сайте https://www.azzum.ru . У них широкий ассортимент и есть туры по приемлемой стоимости. Если вы хотите поехать в Европу, то у вас должна быть уже готовая виза. Также есть большой ассортимент стран, в которые нужен только загранпаспорт. Можно удобно самостоятельно оформить тур через Интернет. На протяжении всего путешествия будет с вами на связи тревел менеджер.
KoPyLoV
Читатель
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 19 апр 2021, 10:49
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