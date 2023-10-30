Жена мечтает поехать на Камчатку.

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Жена мечтает поехать на Камчатку.

Новое сообщение Naidjel » 30 окт 2023, 01:42

Жена мечтает поехать на Камчатку. Я ей пообещал, что в следующем году мы обязательно съездим. Но я не знаю, как лучше организовать тур. Может, кто-нибудь уже ездил на Камчатку и может посоветовать какую-нибудь турфирму?


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Naidjel
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