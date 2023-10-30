Жена мечтает поехать на Камчатку.
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Жена мечтает поехать на Камчатку.
Жена мечтает поехать на Камчатку. Я ей пообещал, что в следующем году мы обязательно съездим. Но я не знаю, как лучше организовать тур. Может, кто-нибудь уже ездил на Камчатку и может посоветовать какую-нибудь турфирму?
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Naidjel
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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