Кто-нибудь из вас уже бывал на Сахалине и брал экскурсии?
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Кто-нибудь из вас уже бывал на Сахалине и брал экскурсии?
Кто-нибудь из вас уже бывал на Сахалине и брал экскурсии? Хотел бы услышать рекомендации по экскурсиям на этот загадочный остров.
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: Кто-нибудь из вас уже бывал на Сахалине и брал экскурсии?
Сахалин, брат? Экскурсии? Не ожидай много, там весьма... скучно. Но гугл в помощь, возможно, найдешь что-то интересное.
- Kanniga
- Читатель
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- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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