Кто-нибудь из вас уже бывал на Сахалине и брал экскурсии?

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Кто-нибудь из вас уже бывал на Сахалине и брал экскурсии?

Новое сообщение Карабас » 04 ноя 2023, 10:50

Кто-нибудь из вас уже бывал на Сахалине и брал экскурсии? Хотел бы услышать рекомендации по экскурсиям на этот загадочный остров.


Карабас
Писатель
 
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Re: Кто-нибудь из вас уже бывал на Сахалине и брал экскурсии?

Новое сообщение Kanniga » 04 ноя 2023, 13:46

Сахалин, брат? Экскурсии? Не ожидай много, там весьма... скучно. Но гугл в помощь, возможно, найдешь что-то интересное.
Kanniga
Читатель
 
Сообщения: 42
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