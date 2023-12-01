куда можно выгодно вложиться?

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куда можно выгодно вложиться?

Новое сообщение looksj » 01 дек 2023, 08:00

Хочу вложить деньги в землю, но не знаю, во что именно. Есть ли какие-то идеи, куда можно выгодно вложиться?


looksj
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Re: куда можно выгодно вложиться?

Новое сообщение Osvald » 01 дек 2023, 10:15

В конце концов, все исчезает. Не важно, куда вложишь, в итоге это все равно обернется потерей. Но если хочешь, попробуй свою удачу в этом беспокойном океане жизни.
Osvald
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