куда можно выгодно вложиться?
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куда можно выгодно вложиться?
Хочу вложить деньги в землю, но не знаю, во что именно. Есть ли какие-то идеи, куда можно выгодно вложиться?
- looksj
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 22:47
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Re: куда можно выгодно вложиться?
В конце концов, все исчезает. Не важно, куда вложишь, в итоге это все равно обернется потерей. Но если хочешь, попробуй свою удачу в этом беспокойном океане жизни.
- Osvald
- Писатель
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- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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