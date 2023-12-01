Ищу надежного поставщика ПЭТ банок для упаковки моих продуктов

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Ищу надежного поставщика ПЭТ банок для упаковки моих продуктов

Новое сообщение looksj » 01 дек 2023, 08:14

Ищу надежного поставщика ПЭТ банок для упаковки моих продуктов. Необходимо, чтобы банки были высокого качества и безопасными для пищевых продуктов. Может кто-то поделиться опытом покупки у компании с хорошей репутацией?


looksj
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Re: Ищу надежного поставщика ПЭТ банок для упаковки моих продуктов

Новое сообщение Osvald » 01 дек 2023, 10:19

Не думаю, что кто-то в своем уме будет делиться такой информацией. Лучше самому искать, может, повезет.
Osvald
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