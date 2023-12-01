looksj » 01 дек 2023, 08:14

Ищу надежного поставщика ПЭТ банок для упаковки моих продуктов. Необходимо, чтобы банки были высокого качества и безопасными для пищевых продуктов. Может кто-то поделиться опытом покупки у компании с хорошей репутацией?