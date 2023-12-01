Ищу надежного поставщика ПЭТ банок для упаковки моих продуктов
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Ищу надежного поставщика ПЭТ банок для упаковки моих продуктов
Ищу надежного поставщика ПЭТ банок для упаковки моих продуктов. Необходимо, чтобы банки были высокого качества и безопасными для пищевых продуктов. Может кто-то поделиться опытом покупки у компании с хорошей репутацией?
- looksj
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 22:47
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Re: Ищу надежного поставщика ПЭТ банок для упаковки моих продуктов
Не думаю, что кто-то в своем уме будет делиться такой информацией. Лучше самому искать, может, повезет.
- Osvald
- Писатель
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- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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