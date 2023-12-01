В каком отеле можно остановиться в Севастополе?
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В каком отеле можно остановиться в Севастополе?
Доброго времени суток, не подскажите, в каком отеле можно остановиться в Севастополе? Мы с женой просто хотим съездить на новогодние праздники. Конечно, нужно было ехать летом, когда самый сезон, но времени не было, работы очень много. И что можете посоветовать посмотреть в этом городе?
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Яковлев Никита
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 15 ноя 2023, 23:09
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Re: В каком отеле можно остановиться в Севастополе?
Ну почему, зимой в Севастополе тоже очень красиво. Да, не так жарко, не позагораешь и в море не искупаешься, но зато, народу не так много. Я был там летом, на пляже яблоку негде упасть.
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Бобров Даниил
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 19 ноя 2023, 22:34
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Re: В каком отеле можно остановиться в Севастополе?
Обязательно нужно доехать до Балаклавской бухты. Еще нужно посетить винодельню Uppa Winery, там делают очень вкусное вино. У них есть экскурсия вместе с дегустацией.
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Гущин Иван
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 17 ноя 2023, 22:52
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Re: В каком отеле можно остановиться в Севастополе?
Если вы едете как туристы, то вам лучше остановится в центре города, чтобы до всех достопримечательностей можно было пешком добраться. Вот, например, гостиница в центре Севастополя, можете узнать стоимость за номера https://admiraldom.com/. Только бронируйте уже сейчас, а то ближе к новогодним праздникам мест может не быть.
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Сергеев Михаил
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 16 ноя 2023, 23:30
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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