В каком отеле можно остановиться в Севастополе?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

В каком отеле можно остановиться в Севастополе?

Новое сообщение Яковлев Никита » 01 дек 2023, 08:59

Доброго времени суток, не подскажите, в каком отеле можно остановиться в Севастополе? Мы с женой просто хотим съездить на новогодние праздники. Конечно, нужно было ехать летом, когда самый сезон, но времени не было, работы очень много. И что можете посоветовать посмотреть в этом городе?


Аватара пользователя
Яковлев Никита
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 ноя 2023, 23:09
Вернуться к началу

Re: В каком отеле можно остановиться в Севастополе?

Новое сообщение Бобров Даниил » 01 дек 2023, 09:04

Ну почему, зимой в Севастополе тоже очень красиво. Да, не так жарко, не позагораешь и в море не искупаешься, но зато, народу не так много. Я был там летом, на пляже яблоку негде упасть.
Аватара пользователя
Бобров Даниил
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 ноя 2023, 22:34
Вернуться к началу

Re: В каком отеле можно остановиться в Севастополе?

Новое сообщение Гущин Иван » 01 дек 2023, 09:09

Обязательно нужно доехать до Балаклавской бухты. Еще нужно посетить винодельню Uppa Winery, там делают очень вкусное вино. У них есть экскурсия вместе с дегустацией.
Аватара пользователя
Гущин Иван
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 17 ноя 2023, 22:52
Вернуться к началу

Re: В каком отеле можно остановиться в Севастополе?

Новое сообщение Сергеев Михаил » 01 дек 2023, 09:15

Если вы едете как туристы, то вам лучше остановится в центре города, чтобы до всех достопримечательностей можно было пешком добраться. Вот, например, гостиница в центре Севастополя, можете узнать стоимость за номера https://admiraldom.com/. Только бронируйте уже сейчас, а то ближе к новогодним праздникам мест может не быть.
Аватара пользователя
Сергеев Михаил
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 ноя 2023, 23:30
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Туризм, отдых, путешествия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group