Яковлев Никита » 01 дек 2023, 08:59

Доброго времени суток, не подскажите, в каком отеле можно остановиться в Севастополе? Мы с женой просто хотим съездить на новогодние праздники. Конечно, нужно было ехать летом, когда самый сезон, но времени не было, работы очень много. И что можете посоветовать посмотреть в этом городе?