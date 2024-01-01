Мечтаю о лодочных турах по Венеции

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Мечтаю о лодочных турах по Венеции

Новое сообщение Kaslan » 01 янв 2024, 11:09

Мечтаю о лодочных турах по Венеции, но не уверен, какой выбрать. Может, у кого-то есть опыт индивидуальных лодочных туров? Какие компании предоставляют такие услуги в Венеции?


Kaslan
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Re: Мечтаю о лодочных турах по Венеции

Новое сообщение Laiving » 02 янв 2024, 01:23

Лодочные туры? Венеция? Это же скучно. Но если уж очень хочется, то гугли туристические форумы, может, кто-то подскажет.
Laiving
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Re: Мечтаю о лодочных турах по Венеции

Новое сообщение Калугин » 02 янв 2024, 05:12

знаешь, я всегда мечтал о Венеции! И вот нашёл такой сайт https://privateboattour24.com/venice-water-taxi , где туры на лодках предлагают. Наверняка там атмосфера просто бомба, особенно по водным каналам города!
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