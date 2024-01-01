Мечтаю о лодочных турах по Венеции
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Мечтаю о лодочных турах по Венеции
Мечтаю о лодочных турах по Венеции, но не уверен, какой выбрать. Может, у кого-то есть опыт индивидуальных лодочных туров? Какие компании предоставляют такие услуги в Венеции?
- Kaslan
- Читатель
-
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
-
Re: Мечтаю о лодочных турах по Венеции
Лодочные туры? Венеция? Это же скучно. Но если уж очень хочется, то гугли туристические форумы, может, кто-то подскажет.
- Laiving
- Читатель
-
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
-
Re: Мечтаю о лодочных турах по Венеции
знаешь, я всегда мечтал о Венеции! И вот нашёл такой сайт https://privateboattour24.com/venice-water-taxi , где туры на лодках предлагают. Наверняка там атмосфера просто бомба, особенно по водным каналам города!
- Калугин
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 02 янв 2024, 02:13
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Туризм, отдых, путешествия
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9