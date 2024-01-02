Экскурсии в Риме: Где найти настоящего искусствоведа?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Экскурсии в Риме: Где найти настоящего искусствоведа?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 02 янв 2024, 11:45

Привет, форумчане! Ищу рекомендации по экскурсиям в Риме. Хочу узнать больше об искусстве и истории этого великолепного города. Кто-то может порекомендовать опытного гида?


samoeglavnoe**
Знаток
 
Сообщения: 264
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
Вернуться к началу

Re: Экскурсии в Риме: Где найти настоящего искусствоведа?

Новое сообщение IntoSpace » 02 янв 2024, 11:47

Привет! Я рекомендую Евгению Кулишенко https://romartgid.ru/ - искусствоведа в Риме и Ватикане. Она проводит увлекательные экскурсии, погружая в атмосферу прошлого и делясь удивительными знаниями. Особенно впечатляют маршруты по Ватикану. Я был в восторге от ее экскурсии по галереям и улицам Рима. Рекомендую!
IntoSpace
Знаток
 
Сообщения: 276
Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Туризм, отдых, путешествия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group