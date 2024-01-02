Экскурсии в Риме: Где найти настоящего искусствоведа?
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Экскурсии в Риме: Где найти настоящего искусствоведа?
Привет, форумчане! Ищу рекомендации по экскурсиям в Риме. Хочу узнать больше об искусстве и истории этого великолепного города. Кто-то может порекомендовать опытного гида?
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 264
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Экскурсии в Риме: Где найти настоящего искусствоведа?
Привет! Я рекомендую Евгению Кулишенко https://romartgid.ru/ - искусствоведа в Риме и Ватикане. Она проводит увлекательные экскурсии, погружая в атмосферу прошлого и делясь удивительными знаниями. Особенно впечатляют маршруты по Ватикану. Я был в восторге от ее экскурсии по галереям и улицам Рима. Рекомендую!
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 276
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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