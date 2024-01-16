Dennis » 16 янв 2024, 23:27

Привет, ребята! У меня такой вопрос - моя дочь уже давно мечтает о Гироскутере, и вот, наконец, ей исполнится шесть лет. Я слышал, что это отличный подарок для ребенка, но как выбрать подходящий? Мне кажется, это не так просто, учитывая разнообразие моделей и брендов на рынке. Кто-то сталкивался с выбором Гироскутера для маленького ребенка? Что следует учесть при покупке? Буду благодарен за советы!