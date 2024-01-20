Лучший отель на Арбате: ваш опыт и предложение?

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Лучший отель на Арбате: ваш опыт и предложение?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 20 янв 2024, 20:37

Расскажите, пожалуйста, о вашем последнем отеле на Арбате в Москве. Ищу недорогой вариант с удобствами, возможно, с бесконтактным заселением. Какие ваши рекомендации? Слышал, что тут опытные путешественники, поделитесь впечатлениями!


samoeglavnoe**
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Re: Лучший отель на Арбате: ваш опыт и предложение?

Новое сообщение IntoSpace » 20 янв 2024, 20:37

Привет! Недавно побывал в https://axis.moscow/ru/arbat/ на Старом Арбате и могу порекомендовать. Бесконтактное заселение - это что-то! Очень удобно, особенно в условиях суеты и ограничений. Номера чистые, современные, и вид из окна на Арбат - просто захватывает дух. А еще цены приятно удивили, особенно учитывая расположение в самом центре. Не буду называть другие отели, но тут уж точно стоит рассмотреть Axis.Moscow Arbat. В общем, мой выбор - за этим отелем!
IntoSpace
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