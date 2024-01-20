Лучший отель на Арбате: ваш опыт и предложение?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Лучший отель на Арбате: ваш опыт и предложение?
Расскажите, пожалуйста, о вашем последнем отеле на Арбате в Москве. Ищу недорогой вариант с удобствами, возможно, с бесконтактным заселением. Какие ваши рекомендации? Слышал, что тут опытные путешественники, поделитесь впечатлениями!
- samoeglavnoe**
- Знаток
-
- Сообщения: 300
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
-
Re: Лучший отель на Арбате: ваш опыт и предложение?
Привет! Недавно побывал в https://axis.moscow/ru/arbat/ на Старом Арбате и могу порекомендовать. Бесконтактное заселение - это что-то! Очень удобно, особенно в условиях суеты и ограничений. Номера чистые, современные, и вид из окна на Арбат - просто захватывает дух. А еще цены приятно удивили, особенно учитывая расположение в самом центре. Не буду называть другие отели, но тут уж точно стоит рассмотреть Axis.Moscow Arbat. В общем, мой выбор - за этим отелем!
- IntoSpace
- Знаток
-
- Сообщения: 312
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Туризм, отдых, путешествия
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4