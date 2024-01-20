samoeglavnoe** » 20 янв 2024, 20:37

Расскажите, пожалуйста, о вашем последнем отеле на Арбате в Москве. Ищу недорогой вариант с удобствами, возможно, с бесконтактным заселением. Какие ваши рекомендации? Слышал, что тут опытные путешественники, поделитесь впечатлениями!